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В Олимпийском комитете Норвегии сообщили о готовности помочь Нортугу, но не финансово

В Олимпийском комитете Норвегии сообщили о готовности помочь Нортугу, но не финансово
Другие / Лыжный спорт 0

Представитель Олимпийского комитета Норвегии Торе Эвребо прокомментировал громкую историю с арестом норвежского лыжника Петтера Нортуга. Олимпийский чемпион был задержан за превышение скорости. Позже в его доме нашли кокаин. Кроме того, спортсмен управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

«Мы предложили предоставить Нортугу доступ к ресурсам и кадрам. Он сейчас оказался в тяжёлой ситуации. Но мы совершенно точно не поддержим Нортуга финансово, хотя и поспособствуем тому, чтобы он вышел из кризиса. Не думаю, что мы должны помогать финансово. Нортугу нужно лечение, но мы должны относиться к нему так же, как и к остальным людям, представляющим другие сферы», — цитирует Эвребо норвежское издание VG.

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