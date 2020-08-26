РУСАДА опубликовало подробный отчёт по направлениям антидопинговой деятельности

На сайте Российского антидопингового агенства (РУСАДА) опубликовали документ, касающийся детальной информацию по направлениям антидопинговой деятельности организации.
«Документ содержит сравнение показателей за периоды 2012-2015 и 2018-2019 гг. по всем направлениям деятельности агентства.
Проведённый анализ демонстрирует ключевые отличия в подходах нового и старого РУСАДА, масштаб проведённых изменений, связанных с выполнением критических и приоритетных требований с целью строгого соблюдения Всемирного антидопингового кодекса и международных антидопинговых стандартов.
Так, несмотря на большое количество отобранных проб за 2012-2015 гг., процент целевого тестирования составлял не более 11% от общего числа проб, в то время как данный показатель за 2018-2019 гг. вырос с 47,4% до 70,1% от общего числа проб за соответствующий период.
Количество запросов на ТИ, поданных российскими спортсменами за 2018-2019 гг. (205 запросов), превысило показатель за 4-летний период 2012-2015 (171 запрос). Это стало возможно не только благодаря появлению удобных сервисов по проверке лекарственных препаратов и появлению доступных руководств для специалистов в области медицины, но и благодаря внедрению онлайн-образования с 2017 г., расширению линейки образовательных программ и их целевых аудиторий, а также развитию нового направления — программы поддержки региональных программ, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил», — отмечается в заявлении организации.
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