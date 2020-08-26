Гимнастка Солдатова — о своей болезни: могла не есть несколько дней совсем

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала о своей болезни – расстройстве пищевого поведения (РПП), которая началась в 2017 году. Из-за этой проблемы 22-летняя спортсменка приостановила карьеру.
«Я поняла, что у меня проблемы, когда мысли были в основном о еде: сколько я съела, сколько калорий употребила, сколько сожгла. С одной стороны, ты понимаешь, что это неправильно, но с другой — ты начинаешь голодать. У меня было мало сил, было тяжело тренироваться. Очень боялась признаться, что у меня проблемы с едой. Год или полтора я скрывала и терпела, пыталась сама перебороть это состояние, но безуспешно.
Когда у тебя РПП, ты живешь двумя жизнями. Тренируешься, пашешь, но в то же время борешься с внутренними демонами. Я все время была замкнутой, не могла сходить поесть в компании, гулять ходила одна, отдалялась от людей. Я сама пыталась справиться с этим около двух лет и, в конце концов, после того, как сломала ногу и пропустила чемпионат Европы, поняла, что разрушаю свой организм. На тот момент я могла не есть несколько дней совсем. Понимала, что это уже край, дальше некуда. Набралась смелости и рассказала обо всем тренеру», — приводит слова Солдатовой Sport24.
- 26 августа 2020
-
18:46
-
18:40
-
17:31
-
14:32
-
11:01
-
09:20
- 25 августа 2020
-
23:08
-
14:37
-
11:19
- 24 августа 2020
-
23:02
-
22:54
-
22:41
-
22:26
-
20:29
-
18:29
-
17:30
-
16:18
-
15:51
-
13:38
-
11:18
- 23 августа 2020
-
21:49
-
21:13
-
20:33
-
17:39
-
17:27
-
15:37
-
14:07
-
10:09
-
09:44
- 22 августа 2020
-
23:04
-
22:09
-
20:44
-
20:29
-
18:51
-
17:47