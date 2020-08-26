Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнастка Александра Солдатова рассказала о планах на будущее

Гимнастка Александра Солдатова рассказала о планах на будущее
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, справившаяся со своей болезнью – расстройством пищевого поведения (РПП), рассказала, чем планирует заниматься в будущем.

«За последние года три я встретила много людей со схожими проблемами. Все с этим справляются, но мало кому удаётся сделать это самим, без посторонней помощи. Я лежала два раза в больнице. Первый раз не долечилась, всё началось по новой. Второй раз пролечилась основательно.

Занималась ли я с психотерапевтом? Да, хотя никогда не могла понять смысла психотерапии. Не могу сказать, что это сильно мне помогло. Психологов посещала, и сейчас раз в неделю созваниваемся — рассказываю, как прошёл мой день. Могу поделиться с этим человеком чем-то, полезно иметь таких людей.

Мне было тяжело через это проходить. Я выздоровела и теперь хочу, чтобы как можно больше людей, глядя на мой пример, рассказали о своей болезни. В будущем хотелось бы выучиться на психолога, развиваться в этом направлении, чтобы помогать столкнувшимся с расстройствами пищевого поведения», — приводит слова Солдатовой Sport24.

Александра Солдатова — о последствиях болезни: мне снятся кошмары — срывы, весы
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020