Никита Нагорный: верим в лучшее — в то, что в этом году мы выйдем на помост

Действующий чемпион мира по спортивной гимнастике в личном и командном многоборье Никита Нагорный рассказал о встрече с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе и министром спорта России Олегом Матыциным.
«Сегодня у нас прошла встреча с министром спорта, вице-президентом гимнастики России и президентом FIG — международной федерации гимнастики. Мы поговорили об Олимпийских играх, их переносе и наших дальнейших планах, среди которых соревнования в Японии в рамках дружеской встречи, которые предварительно запланированы на ноябрь.
Мы очень надеемся, что турнир состоится, потому что морально тяжело тренироваться без соревнований. Но мы все верим в лучшее — в то, что в этом году мы выйдем на помост и сыграем в свою игру», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
- 26 августа 2020
-
19:57
-
19:25
-
19:24
-
18:46
-
18:40
-
17:31
-
14:32
-
11:01
-
09:20
- 25 августа 2020
-
23:08
-
14:37
-
11:19
- 24 августа 2020
-
23:02
-
22:54
-
22:41
-
22:26
-
20:29
-
18:29
-
17:30
-
16:18
-
15:51
-
13:38
-
11:18
- 23 августа 2020
-
21:49
-
21:13
-
20:33
-
17:39
-
17:27
-
15:37
-
14:07
-
10:09
-
09:44
- 22 августа 2020
-
23:04
-
22:09
-
20:44