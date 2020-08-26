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Никита Нагорный: верим в лучшее — в то, что в этом году мы выйдем на помост

Никита Нагорный: верим в лучшее — в то, что в этом году мы выйдем на помост
Другие / Прочие виды спорта 0

Действующий чемпион мира по спортивной гимнастике в личном и командном многоборье Никита Нагорный рассказал о встрече с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе и министром спорта России Олегом Матыциным.

«Сегодня у нас прошла встреча с министром спорта, вице-президентом гимнастики России и президентом FIG — международной федерации гимнастики. Мы поговорили об Олимпийских играх, их переносе и наших дальнейших планах, среди которых соревнования в Японии в рамках дружеской встречи, которые предварительно запланированы на ноябрь.

Мы очень надеемся, что турнир состоится, потому что морально тяжело тренироваться без соревнований. Но мы все верим в лучшее — в то, что в этом году мы выйдем на помост и сыграем в свою игру», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

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