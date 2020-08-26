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Ниццоло выиграл групповую гонку на ЧЕ по велошоссе, Чернецкий — 16-й

Ниццоло выиграл групповую гонку на ЧЕ по велошоссе, Чернецкий — 16-й
Другие / Велоспорт 0

Итальянец Джакомо Ниццоло стал победителем групповой гонки на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который проходит в Плуэ (Франция). Второе место занял француз Арно Демар, третий результат показал немец Паскаль Аккерман.

Лучший из россиян Сергей Чернецкий, который приехал на финиш в группе лидеров, стал 16-м. Артём Ныч завершил гонку 39-м, Игорь Боев — 48-м, Дмитрий Страхов — 70-м, Петр Рукинов — 91-м.

Велошоссе. Чемпионат Европы. Плуэ, Франция
Мужчины. Групповая гонка, 177,54 км

1. Джакомо Ниццоло (Италия) – 4:12.23
2. Арно Демар (Франция) – то же время
3. Паскаль Аккерман (Германия) — то же время…
16. Сергей Чернецкий (Россия) — то же время…
39. Артём Ныч (Россия) – отставание 0.10…
48. Игорь Боев (Россия) – то же время…
70. Дмитрий Страхов (Россия) – +5.30…
91. Петр Рикунов (Россия) – +9.36

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