Ниццоло выиграл групповую гонку на ЧЕ по велошоссе, Чернецкий — 16-й

Итальянец Джакомо Ниццоло стал победителем групповой гонки на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который проходит в Плуэ (Франция). Второе место занял француз Арно Демар, третий результат показал немец Паскаль Аккерман.



Лучший из россиян Сергей Чернецкий, который приехал на финиш в группе лидеров, стал 16-м. Артём Ныч завершил гонку 39-м, Игорь Боев — 48-м, Дмитрий Страхов — 70-м, Петр Рукинов — 91-м.



Велошоссе. Чемпионат Европы. Плуэ, Франция

Мужчины. Групповая гонка, 177,54 км

1. Джакомо Ниццоло (Италия) – 4:12.23

2. Арно Демар (Франция) – то же время

3. Паскаль Аккерман (Германия) — то же время…

16. Сергей Чернецкий (Россия) — то же время…

39. Артём Ныч (Россия) – отставание 0.10…

48. Игорь Боев (Россия) – то же время…

70. Дмитрий Страхов (Россия) – +5.30…

91. Петр Рикунов (Россия) – +9.36