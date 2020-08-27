Бейсболисты «Милуоки» поддержали бойкот в НБА и не вышли на матч

Игроки бейсбольной команды «Милуоки Брюэрс» не вышли на матч MLB с «Цинциннати Редс» в знак протеста в связи с инцидентом в городе Кенош (штат Висконсин), где сотрудники полиции стреляли в афроамериканца Джейкоба Блейка.

Таким образом, «Брюэрс» поддержали своих «соседей», команду Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс», игроки которой отказались выйти на матч плей-офф с «Орландо Мэджик», после чего НБА отменила два запланированных на сегодня матча.

Соперник «Милуоки Брюэрс», «Цинциннати Редс» поддержали протест и также отказались выходить на матч.