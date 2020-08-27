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Сборная России по гимнастике не попала в список участников чемпионата Европы в Киеве

Сборная России по гимнастике не попала в список участников чемпионата Европы в Киеве
Другие / Прочие виды спорта 0

Сборная России по художественной гимнастике не вошла в список участников чемпионата Европы, который должен пройти в Киеве. Такой вывод можно сделать исходя из информации, опубликованной на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). Причины такого решения не сообщаются.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике должен пройти в Киеве с 26 по 29 ноября. Дата, впрочем, не окончательная — 28 сентября будет принято итоговое решение о целесообразности проведения соревнований в условиях пандемии коронавируса. Всего на ЧЕ выступят более 300 спортсменов из 39 стран.

На турнире пройдёт очередной этап отбора на Олимпийские игры — в активе сборной России уже имеется две квоты в индивидуальных упражнениях и одна — в групповых.

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