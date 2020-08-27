ZASPORT выпустил раскраски на тему художественной гимнастики
Амбассадоры бренда ZASPORT – чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины – стали музами и героинями первой в истории ZASPORT коллекции раскрасок.
Фото: ZASPORT
Иллюстрации можно скачать на сайте, распечатать, взять в руки цветные карандаши или фломастеры либо раскрасить их на планшете или в телефоне. Результаты можно выложить в соцсети, отметить @zasport и @arishadina1998 и принять участие в конкурсе. Авторов трех лучших работ, которых выберут Дина и Арина, ждут подарки. Итоги будут подведены 30 сентября.
- 27 августа 2020
-
20:16
-
18:48
-
17:56
-
02:47
- 26 августа 2020
-
22:46
-
19:57
-
19:25
-
19:24
-
18:46
-
18:40
-
17:31
-
14:32
-
11:01
-
09:20
- 25 августа 2020
-
23:08
-
14:37
-
11:19
- 24 августа 2020
-
23:02
-
22:54
-
22:41
-
22:26
-
20:29
-
18:29
-
17:30
-
16:18
-
15:51
-
13:38
-
11:18
- 23 августа 2020
-
21:49
-
21:13
-
20:33
-
17:39
-
17:27
-
15:37
-
14:07
Партнерский контент