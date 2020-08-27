ZASPORT выпустил раскраски на тему художественной гимнастики

Амбассадоры бренда ZASPORT – чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины – стали музами и героинями первой в истории ZASPORT коллекции раскрасок.

Фото: ZASPORT

Иллюстрации можно скачать на сайте, распечатать, взять в руки цветные карандаши или фломастеры либо раскрасить их на планшете или в телефоне. Результаты можно выложить в соцсети, отметить @zasport и @arishadina1998 и принять участие в конкурсе. Авторов трех лучших работ, которых выберут Дина и Арина, ждут подарки. Итоги будут подведены 30 сентября.