«Шикарно, какой кадр!» Пользователи отреагировали на студийное фото гимнастки Солдатовой
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На студийном снимке спортсменка, одетая в топ и шорты, красиво изгибается.
«Эстетика», — подписала она снимок.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Просто шикарно! Какой кадр!»
«А-а-а, как красиво!»
«Как можно быть настолько красивой?»
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
Гимнастка Солдатова показала впечатляющую растяжку в коротких шортах. Фото
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