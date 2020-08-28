«Шикарно, какой кадр!» Пользователи отреагировали на студийное фото гимнастки Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На студийном снимке спортсменка, одетая в топ и шорты, красиво изгибается.

«Эстетика», — подписала она снимок.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Просто шикарно! Какой кадр!»

«А-а-а, как красиво!»

«Как можно быть настолько красивой?»

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).