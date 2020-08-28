В РУСАДА нашли двух кандидатов на пост главы вместо Юрия Гануса

Юрист Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов и бывший сотрудник организации Вероника Логинова являются главными кандидатами на должность главы агентства, которым в настоящее время руководит Юрий Ганус. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на источник в Олимпийском комитете России (ОКР).

Сегодня, 28 августа, общее собрание учредителей РУСАДА рассмотрит рекомендацию наблюдательного совета организации по вопросу увольнения Гануса с поста генерального директора. Отмечается, что в случае увольнения Гануса на его место назначат человека, который хорошо знает, как функционирует агентство.

«Буханов и Логинова в разное время работали там. На сегодняшний день Логинова — главный фаворит на случай увольнения Гануса», — сообщил источник в ОКР.

Логинова — начальник отдела антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия Департамента науки и образования Министерства спорта. Она работала в РУСАДА при бывшем главе организации Никите Камаеве, который умер в феврале 2016 года.