В РУСАДА нашли двух кандидатов на пост главы вместо Юрия Гануса

Юрист Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов и бывший сотрудник организации Вероника Логинова являются главными кандидатами на должность главы агентства, которым в настоящее время руководит Юрий Ганус. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на источник в Олимпийском комитете России (ОКР).
Сегодня, 28 августа, общее собрание учредителей РУСАДА рассмотрит рекомендацию наблюдательного совета организации по вопросу увольнения Гануса с поста генерального директора. Отмечается, что в случае увольнения Гануса на его место назначат человека, который хорошо знает, как функционирует агентство.
«Буханов и Логинова в разное время работали там. На сегодняшний день Логинова — главный фаворит на случай увольнения Гануса», — сообщил источник в ОКР.
Логинова — начальник отдела антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия Департамента науки и образования Министерства спорта. Она работала в РУСАДА при бывшем главе организации Никите Камаеве, который умер в феврале 2016 года.
- 28 августа 2020
-
10:18
-
09:38
-
03:33
-
01:23
- 27 августа 2020
-
22:27
-
20:16
-
18:48
-
17:56
-
02:47
- 26 августа 2020
-
22:46
-
19:57
-
19:25
-
19:24
-
18:46
-
18:40
-
17:31
-
14:32
-
11:01
-
09:20
- 25 августа 2020
-
23:08
-
14:37
-
11:19
- 24 августа 2020
-
23:02
-
22:54
-
22:41
-
22:26
-
20:29
-
18:29
-
17:30
-
16:18
-
15:51
-
13:38
-
11:18
- 23 августа 2020
-
21:49
-
21:13