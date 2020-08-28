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Глава РУСАДА Юрий Ганус уволен с должности

Глава РУСАДА Юрий Ганус уволен с должности
Другие / Прочие виды спорта 0

Юрий Ганус, занимавший пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в связи с финансовыми нарушениями уволен с должности. Об этом объявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Напомним, ОКР является одним из учредителей РУСАДА.

«Рассмотрев все доводы, общее собрание решило отстранить Гануса. Решение принято единогласно. Исполняющим обязанности будет действующий юрист Михаил Буханов.

Мы на конкурсной основе выберем нового гендиректора, надеемся, операционная деятельность останется независимой. Хочу отметить работу Гануса по налаживанию связей с ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Президент ОКР Поздняков прокомментировал увольнение Гануса с поста главы РУСАДА
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