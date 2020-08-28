Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Просто находят козла отпущения». Лебедев — об увольнении Гануса с поста главы РУСАДА

«Просто находят козла отпущения». Лебедев — об увольнении Гануса с поста главы РУСАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев отреагировал на решение учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволить Юрия Гануса с поста главы организации.

«Тяжело дать оценку, насколько это решение верное. По практике решения вопросов в нашем спорте и стране часто просто находят козла отпущения. Сегодня Ганус, завтра другой, послезавтра — третий.

У нас существует проблема, озвученная, как считается, зарубежными врагами: использование допинга. Мы можем сколько угодно кричать, что это заговор, происки империализма. Но проблема остаётся, многие спортсмены это подтверждают, отказываясь от повторных проб.

Гануса уволили. Что завтра? РУСАДА восстановят в правах? В ВАДА скажут: «Ура, уходит Ганус. Россия молодец!» Ничего подобного. Нам нужно бороться с проблемой. По российской традиции надо просто кого-то выгнать. Что будут делать дальше? Посмотрим», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Президент ОКР Поздняков прокомментировал увольнение Гануса с поста главы РУСАДА
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020