«Просто находят козла отпущения». Лебедев — об увольнении Гануса с поста главы РУСАДА

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев отреагировал на решение учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволить Юрия Гануса с поста главы организации.

«Тяжело дать оценку, насколько это решение верное. По практике решения вопросов в нашем спорте и стране часто просто находят козла отпущения. Сегодня Ганус, завтра другой, послезавтра — третий.

У нас существует проблема, озвученная, как считается, зарубежными врагами: использование допинга. Мы можем сколько угодно кричать, что это заговор, происки империализма. Но проблема остаётся, многие спортсмены это подтверждают, отказываясь от повторных проб.

Гануса уволили. Что завтра? РУСАДА восстановят в правах? В ВАДА скажут: «Ура, уходит Ганус. Россия молодец!» Ничего подобного. Нам нужно бороться с проблемой. По российской традиции надо просто кого-то выгнать. Что будут делать дальше? Посмотрим», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.