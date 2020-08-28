Маргарита Пахноцкая написала заявление об уходе с поста замгендиректора РУСАДА

Маргарита Пахноцкая написала заявление об уходе с поста заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по собственному желанию, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что учредители РУСАДА уволили гендиректора организации Юрия Гануса, которого ранее уличили в финансовых махинациях.

Об увольнении Гануса сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. ОКР является одним из учредителей РУСАДА.

Исполняющим обязанности главы организации назначен Михаил Буханов. Также Поздняков заявил, что новый гендиректор РУСАДА будет выбран на конкурсной основе.

Сам Ганус ранее говорил, что обвинения в финансовых махинациях являются попыткой давления на РУСАДА. Ганус неоднократно критиковал спортивных чиновников России.