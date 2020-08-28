Роднина — о Ганусе: отношения с ВАДА испорчены так, что ещё одна капля ничего не изменит

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволить Юрия Гануса с поста главы организации.

«Есть объективные показатели работы Гануса. Верное или неверное решение? Это лишь домыслы. Факт остаётся фактом.

ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство. — Прим. «Чемпионата») в последнее время влияло на то, кого нам назначать в организации, которые мы же и финансируем. Кажется, что с ВАДА отношения испорчены настолько, что ещё одна капля ничего не изменит», — рассказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее увольнение Гануса прокомментировал другой депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев.