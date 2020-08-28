«Никто деньги не присваивал». Ганус отреагировал на увольнение из РУСАДА

Бывший глава российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отреагировал на увольнение из организации.

«Не согласен с объективностью аудита. У нас работают честные люди, я честный человек. Никто деньги не присваивал. Не согласен с полноценностью заключения. Ситуация — парадоксальная. Решение имеет свои мотивы, но главное — это не мотивы. Главное — какое оно будет иметь последствия для олимпийского и паралимпийского движения, для российского спорта. Вряд ли после этого всего сразу взойдёт солнце. Я бы очень не хотел, не потому, что я держусь за своё место, чтобы были какие-то последствия. Это решение принималось помимо моей воли.

Пусть они обращаются в органы. Но какие у них будут основания? Что там будут говорить?

Вопрос заключается в последствиях. Будет лучше для спорта? Не думаю. Могу сказать одно: мне говорили высокопоставленные чиновники международных, антидопинговых организаций, что когда появилась такая РУСАДА, как сейчас, мы стали больше доверять российскому спорту. Потому что мы работали честно. Они приняли решение. Что я тут могу сделать? Главное, чтобы они понимали последствия.

Что касается ухода Маргариты Пахноцкой, то это её решение. Произошёл удар по организации, а у нас «дрим-тим», это когда команда состоит из личностей, полна людьми, которые имеют характер. Мы все болели своим делом, а моя задача была защищать эту команду. К сожалению, это реакция на те изменения и потрясения в отношении РУСАДА. Та РУСАДА, которая была, — её нет. У нас остались ребята, и я их призываю продолжать работу.

Очень важно понимать, что есть организация внутри, ведомая лидерами, но я не знаю, кто ею будет управлять.

Что ждёт РУСАДА после моей отставки? РУСАДА утратит своё соответствие, там кроме этого достаточно оснований для этого. Я не говорю, что не найдётся человека, но нужно принимать решения в контексте ситуации, а не в отрыве от неё.

Мне ещё многое нужно сделать, сейчас ещё пока идут рабочие процессы. Вся возня вокруг никогда не помогала, а чаще мешала. Сейчас мне нужно нормально и честно доработать», — сказал Ганус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.