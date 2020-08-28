Елена Вяльбе выразила соболезнования в связи со смертью бывшего главы компании Fischer

Президент Федерации лыжных гонок России, легендарная лыжница Елена Вяльбе выразила соболезнования в связи со смертью сына основателя и многолетнего руководителя компании по производству лыжного инвентаря Fischer Йозефа Фишера, который умер в возрасте 90 лет.
«Ушёл Йозеф Фишер. А с ним и целая эпоха. Его заразительная страсть к лыжам не оставляла равнодушным никого! Спасибо за всё. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким», — написала Вяльбе на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Вяльбе в «Инстаграме».
Компания Fischer была основана в 1924 году. Йозеф Фишер возглавил компанию после смерти отца в 1959 году и был ее руководителем до 1990 года. До 2003 года Йозеф Фишер входил в наблюдательный совет организации, уйдя в отставку в 2007-м.
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