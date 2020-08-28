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Ласицкене — об увольнении Гануса: российскому спорту не нужны профессионалы

Ласицкене — об увольнении Гануса: российскому спорту не нужны профессионалы
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российской антидопингового агентства (РУСАДА).

После его ухода с поста стало известно, что РУСАДА также покинет заместитель гендиректора Маргарита Пахноцкая и независимый международный эксперт, член наблюдательного совета организации Сергей Хрычикова.

«Юрий Александрович и Маргарита Андреевна! Большое спасибо за то, что все эти годы боролись за нас и пытались помочь. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы, а нужны удобные люди. #НеВедаютЧтоТворят», — написала Ласицкене в «Сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Марии Ласицкене

Ганус уволен в связи с финансовыми нарушениями, выявленными аудиторской проверкой, организованной Олимпийским комитетом России.

Глава РУСАДА Юрий Ганус уволен с должности
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