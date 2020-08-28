Губерниев — об увольнении Гануса: ситуацию нужно действительно обнулить

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение Юрия Гануса с поста главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Он очень деятельный человек и, насколько могу понять из общения с ним и тех событий, действительно хотел исправить ситуацию. Но сейчас, когда вокруг него много скандалов и различных новостей, ситуацию нужно действительно обнулить, что ли. Другой вопрос, что сейчас есть очередная обеспокоенность ВАДА, и нам нужно работать в тесном контакте. Наверное, это решение назревало. Посмотрим, кто будет вместо него.

Хотелось бы, чтобы РУСАДА продолжало свою четкую антидопинговую кампанию и продолжало восстанавливать свои позиции на международном уровне. Сложно сказать, будет ли лучше. Хуже бы не было. Ещё раз хочу сказать: слишком много противоречий стало в последнее время, поэтому это увольнение назревало», — приводит слова Губерниева Sport24.