Сборная России по шахматам вышла в полуфинал онлайн-олимпиады ФИДЕ. В четвертьфинале россияне обыграли команду Вегрии с общим счётом 1,5-0,5.
Четвертьфинал состоял из двух мини-матчей. В первом россияне победили со счётом 5-1. Свои партии выиграли Ян Непомнящий, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Полина Шувалова, вничью сыграли Даниил Дубов и Андрей Есипенко.
Ответная встреча закончилась вничью – 3-3. Победы одержали Непомнящий и Шувалова, ничьи сделали Владислав Артемьев и Алексей Сарана, проиграли Екатерина Лагно и Валентина Гунина.
В полуфинале россияне сыграют с победителем встречи США – Украина, результат которой станет известен позднее.
Ещё одним полуфиналистом стала команда Индии. Противостоявшая им сборная Армении снялась с соревнований после того, как организаторы не приняли протест на поражение по времени, произошедшее из-за разрыва связи.
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