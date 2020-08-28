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Зеппельт — об уволенном из РУСАДА Ганусе: единственный человек, который заслуживал доверия

Зеппельт — об уволенном из РУСАДА Ганусе: единственный человек, который заслуживал доверия
Другие / Прочие виды спорта 0

Известный своими антидопинговыми расследованиями журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт прокомментировал увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Невероятно. Ганус снят с должности генерального директора РУСАДА после согласия учредителей с рекомендацией наблюдательного совета. Единственный человек, который, кажется, заслуживал доверия и действительно был заинтересован в фундаментальных изменениях в российском спорте», — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».

Ганус был уволен с должности в связи с крупными финансовыми нарушениями, выявленными в результате независимого аудита, инициированного Олимпийским комитетом России (ОКР).

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