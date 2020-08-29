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Гимнастка Кудрявцева и хоккеист Кугрышев стали родителями во второй раз

Гимнастка Кудрявцева и хоккеист Кугрышев стали родителями во второй раз
Другие / Прочие виды спорта 0

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева сообщила, что стала мамой.

В своём «инстаграме» Кудрявцева опубликовала фотографию, где лежит рядом с младенцем. Имя малыша пока не сообщается, тогда как пол был известен уже давно. Мужем гимнастки является хоккеист «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев.

Фото доступно в «инстаграме» Кудрявцевой.

Впервые Кугршев и Кудрявцева стали родителями в конце 2018 года.

Дмитрий Кугрышев — чемпион мира 2007 года среди юниорских команд, двукратный обладатель Кубка Континента и серебряный призёр Кубка Гагарина (2016).

22-летняя Кудрявцева вышла замуж за 28-летнего Кугрышева летом 2018 года. В 2017-м Яна объявила о завершении спортивной карьеры.

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