Гимнастка Кудрявцева и хоккеист Кугрышев стали родителями во второй раз

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева сообщила, что стала мамой.



В своём «инстаграме» Кудрявцева опубликовала фотографию, где лежит рядом с младенцем. Имя малыша пока не сообщается, тогда как пол был известен уже давно. Мужем гимнастки является хоккеист «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев.

Фото доступно в «инстаграме» Кудрявцевой.

Впервые Кугршев и Кудрявцева стали родителями в конце 2018 года.



Дмитрий Кугрышев — чемпион мира 2007 года среди юниорских команд, двукратный обладатель Кубка Континента и серебряный призёр Кубка Гагарина (2016).



22-летняя Кудрявцева вышла замуж за 28-летнего Кугрышева летом 2018 года. В 2017-м Яна объявила о завершении спортивной карьеры.