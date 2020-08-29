Пловчиха, излечившаяся от лейкемии, разрыдалась после первого старта за почти два года

Японская пловчиха Рикако Икээ вернулась к соревнованиям после тяжелейшей болезни. Напомним, многократная чемпионка мира среди юниоров, призёр чемпионата мира 2016 года излечилась от лейкемии — страшный диагноз был поставлен ей в феврале 2019 года.
Сегодня, 29 августа, 20-летняя Икээ показала результат 26,32 секунды на дистанции 50 метров вольным стилем и заняла итоговое пятое место на соревнованиях в Токио. После финиша спортсменка разрыдалась — на свой предыдущий официальный старт она выходила 594 дня назад.
Рикако Икээ
Фото: AFP
«Сегодня произошло моё перерождение. Я получила возможность показать, что не зря попала сюда и сделала это», — цитирует пловчиху Sport.es.
Ранее Рикако заявила о готовности выступить на Олимпийских играх 2024 года. Что касается Олимпиады 2020 в Токио, выступление на ней Икээ не рассматривает.
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