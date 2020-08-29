МФК «КПРФ» впервые в истории стал чемпионом России по мини-футболу
Мини-футбольный клуб «КПРФ», представляющий Москву, обыграл «Газпром-Югра» из Югорска в третьем матче финальной серии Суперлиги. Таким образом, счёт в противостоянии стал 3-0 и «КПРФ» впервые в истории стал чемпионом России по мини-футболу.
Основное время решающего матча завершилось вничью — 1:1. Овертайм также не выявил победителя — команды обменялись забитыми мячами. Судьба трофея решилась в серии пенальти, где со счётом 2:1 выиграли москвичи.
МФК «КПРФ» был основан в 2003 году, однако профессиональный статус командой был получен лишь через шесть лет. В Суперлиге московский клуб участвует с сезона-2011/2012.
В прошлом сезоне «КПРФ» играл в финальной серии турнира, однако уступил МКФ «Тюмень».
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