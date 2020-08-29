Шубенков выиграл золото Кубка России в Брянске. Легкоатлет провёл первый старт в 2020 году

Серебряный призёр чемпионата мира в Дохе (2019) в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков стал золотым призёром Кубка России по лёгкой атлетике, который стартовал в Брянске.



Шубенков преодолел дистанцию 110 метров за 13,39 секунды. Обладателем серебряной медали стал Константин Шабанов (13,88), бронзовой — его брат Филипп Шабанов (14,07).



Стоит отметить, что Кубок России в Брянске стал для 29-летнего Шубенкова первым стартом в 2020 году. Его последний соревновательный забег датируется 23 октября 2019 года, когда он одержал победу на Всемирных военных играх в Ухане (Китай) с результатом 13,40.



Помимо серебряной медали мирового первенства в Дохе Шубенков выиграл золото чемпионата мира в Пекине — 2015. На его счету три индивидуальные и две командные победы на чемпионатах Европы.