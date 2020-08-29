Сергей Шубенков: меня так руководство ВФЛА не «радовало», как РУСАДА на Кубке России

Победитель Кубка России по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выразил возмущение работой инспекторов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на соревнованиях в Брянске.

«Первый допинг-тест сдал в 2007 году в Турции и с тех пор это делаю регулярно, но такого, что было сегодня, не видел никогда. После предварительных забегов встречает допинг-офицер РУСАДА и говорит, что меня вызывают на допинг-контроль. А мне нужно через полтора часа бежать финал. Он дает мне отсрочку, инспектор находится со мной рядом, но перед финальной разминкой мне захотелось в туалет, а меня не пускают: если хочешь, сходи в баночку. И мне начинают рассказывать, как мне надо делать свою работу.

На всё это я начинаю заводиться, меня это всё очень бесит, мне кажется, инспекторы даже получают какое-то удовольствие от всего процесса. Руководство ВФЛА в этом году так не «радовало», как сегодня это сделало РУСАДА. Естественно, выполнил все условия допинг-контроля и сдал все пробы, после чего сделал две короткие разбежки и пробежал. Но почему нельзя все сделать после соревнований? Они ссылаются на свои правила, как будто мне не надо готовиться, разминаться", — приводит слова Шубенкова ТАСС.