Сергей Шубенков объяснил, почему не будет менять спортивное гражданство

Победитель и многократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков объяснил, почему не рассматривает смену спортивного гражданства, несмотря на проблемы с допуском на международные соревнования из-за ситуации с ВФЛА.

«У нас же, всё же, не мрак без просвета. Всё-таки какие-то крупицы надежды падают на нас в виде благосклонности международной федерации, стартов и нормальных полноценных сезонов, в том числе рекордов национальных, да и рекорд Европы я уже почти достал в 2018 году. Когда мы видим к нам отношение со стороны World Athletics, то понимаем, что к нам, спортсменам, вопросов нет, и стоит ли ограничивать себя карантином из-за смены гражданства? Если подумать задним умом — вот, случился 2016 год, и Шубенков побежал бы менять гражданство. Тогда минус две медали чемпионатов мира, минус медаль чемпионата Европы, минус два „брильянта“. Этого бы у меня не было, а это у меня есть.

К примеру, я поменял гражданство. Учитывая, что мне 30 лет — побегаю я ещё лет восемь. Ну, десять, чтобы наверняка. А дальше что? После спорта тоже надо устраиваться. Чтобы устроиться в новой стране, надо учиться заново, учить язык. Возвращаться сюда? А кому я здесь нужен теперь, такой красивый? Вопросов много, история очень непростая. Чтобы пойти на такой шаг, нужны какие-то личные обстоятельства. Дело не в патриотизме или федерации. Эта ситуация, если брать глобально, не является неразрешимой. Её уже давно надо решить. И не так, чтобы давайте мы всех спортсменов раздадим, пускай они перебегут в другие страны. Уже надо нормально восстанавливаться, нормально заполнять и отправлять все документы, раз уж даже деньги нашлись, дело осталось совсем за малым", — приводит слова Шубенкова РИА «Новости».