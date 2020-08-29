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Норвежец Кристофф выиграл первый этап веломногодневки «Тур де Франс»

Норвежец Кристофф выиграл первый этап веломногодневки «Тур де Франс»
Другие / Велоспорт 0

Норвежский гонщик команды UAE-Team Emirates Александр Кристофф выиграл первый этап веломногодневки «Тур де Франс». Вторым финишировал действующий чемпион мира по велоспорту Мадс Педерсен из Trek — Segafredo, замкнул тройку голландец Кес Бол из Team Sunweb.

Первый этап «Большой петли» протяженностью 156 км в Ницце и прошёл под дождём, из-за чего гонщики несколько раз попадали в завалы. Сред пострадавших оказался и российский велогонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков, получивший травмы локтя и бедра.

Велошоссе. «Тур де Франс». 1-й этап. 156 км. Ницца

1. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – 3:46.23
2. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – то же время.
3. Кес Бол (Нидерланды, Sunweb) – то же время…
110. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – отставание 3.0...
172. Павел Сиваков (Россия, Ineos Grenadiers) — + 13.04

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