Норвежец Кристофф выиграл первый этап веломногодневки «Тур де Франс»

Норвежский гонщик команды UAE-Team Emirates Александр Кристофф выиграл первый этап веломногодневки «Тур де Франс». Вторым финишировал действующий чемпион мира по велоспорту Мадс Педерсен из Trek — Segafredo, замкнул тройку голландец Кес Бол из Team Sunweb.

Первый этап «Большой петли» протяженностью 156 км в Ницце и прошёл под дождём, из-за чего гонщики несколько раз попадали в завалы. Сред пострадавших оказался и российский велогонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков, получивший травмы локтя и бедра.

Велошоссе. «Тур де Франс». 1-й этап. 156 км. Ницца

1. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – 3:46.23

2. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – то же время.

3. Кес Бол (Нидерланды, Sunweb) – то же время…

110. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – отставание 3.0...

172. Павел Сиваков (Россия, Ineos Grenadiers) — + 13.04