17-летнего игрока в американский футбол убили, когда он спал

17-летнего игрока в американский футбол Сенкеса Джермэйна Перри убили, когда он спал, сообщает WTXL. Несколько выстрелов в футболиста команды средней школы округа Брукс «Тройанс» были произведены через внешние стены многоквартирного дома.

Нападение на футболиста было совершено ночью. Полицейские, прибывшие на место по сообщениям о стрельбе, обнаружили раненого Перри. Спортсмен был доставлен в больницу, где от полученных ран скончался.

Согласно опросу свидетелей, выстрелы были намеренно произведены через внешнюю стену в квартиру. Прибывшие на место преступления эксперты обнаружили гильзы возле многоквартирного дома, где проживал Перри. Несколько пуль попали в здание снаружи и пробили внутренние стены.

Полицейские проводят допросы свидетелей, пытаясь установить личность преступников.