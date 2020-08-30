Олимпийская чемпионка Чичерова: пока не понимаю, хочу ли закончить карьеру

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова сообщила, что пока не имеет чёткого понимания о целесообразности продолжения карьеры после чемпионата России.



«Посмотрим, что будет дальше, уйду ли. Очень интересно, как пройдет чемпионат России в Челябинске. Всё же погодные условия прогнозируют не очень хорошие.



Пока не понимаю, хочу ли закончить карьеру. Вроде тренируешься, а вроде и не совсем нормально тренируешься. Непонятно, есть соревнования или нет, зачем тренируешься.



Думаю, в сентябре появится понимание, как мы дальше будем существовать», – цитирует Чичерову «Р-Спорт».

38-летняя Чичерова — обладательница золотой медали Олимпиады в Лондоне (2012), чемпионка мира и Европы.