Россия сыграла вничью с Индией в первом матче финала шахматной олимпиады ФИДЕ
Сборная России по шахматам сыграла вничью с командой Индии в первом матче финала онлайн-олимпиады ФИДЕ.
Все партии шахматистов завершились вничью, общий счёт — 3-3.
Пентала Харикришна (Индия) — Владислав Артемьев (Россия) — 0,5-0,5
Хампи Конеру (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 0,5-0,5
Дронавалли Харика (Индия) — Александра Костенюк (Россия) — 0,5-0,5
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Алексей Сарана (Россия) — 0,5-0,5
Десмух Дивя (Индия) — Полина Шувалова (Россия) — 0,5-0,5
Сантош Видит (Индия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5-0,5.
Второй матч финала пройдет сегодня же, 30 августа.
Напомним, в полуфинальном матче россияне со счётом 6,5-5,5 переиграли сборную США. Индийские шахматисты лишь при помощи «армагеддона» одолели Польшу.
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