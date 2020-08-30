Россия сыграла вничью с Индией в первом матче финала шахматной олимпиады ФИДЕ

Сборная России по шахматам сыграла вничью с командой Индии в первом матче финала онлайн-олимпиады ФИДЕ.



Все партии шахматистов завершились вничью, общий счёт — 3-3.



Пентала Харикришна (Индия) — Владислав Артемьев (Россия) — 0,5-0,5

Хампи Конеру (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 0,5-0,5

Дронавалли Харика (Индия) — Александра Костенюк (Россия) — 0,5-0,5

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Алексей Сарана (Россия) — 0,5-0,5

Десмух Дивя (Индия) — Полина Шувалова (Россия) — 0,5-0,5

Сантош Видит (Индия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5-0,5.



Второй матч финала пройдет сегодня же, 30 августа.

Напомним, в полуфинальном матче россияне со счётом 6,5-5,5 переиграли сборную США. Индийские шахматисты лишь при помощи «армагеддона» одолели Польшу.