Екатерина Конева установила лучший результат сезона в мире в тройном прыжке

Победительница чемпионата мира 2014 года в помещении в тройном прыжке Екатерина Конева установила лучший результат сезона в мире на Кубке России в Брянске. Рекордный результат 14,75 метра спортсменка показала уже в первой попытке и отказалась от дальнейших прыжков, став победительницей соревнований.

Ранее лучший результат сезона в мире принадлежал кубинке Лиадагмис Повеа и равнялся 14,55 м. В Европе дальше всех прыгнула болгарка Габриэла Петрова (14,38 м).

Второе место на Кубке России заняла Дарья Нидбайкина с результатом 14,05 м, бронзовым призёром стала Александра Красина (13,85).

Кубок России стал для 31-летней Коневой первым турниром летнего сезона. В международных стартах российские легкоатлеты не участвуют из-за ситуации со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, просрочившей выплату штрафа World Athletics.