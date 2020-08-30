iNADO: увольнение Гануса демонстрирует отсутствие независимости РУСАДА

Институт Национальных антидопинговых организаций (iNADO), который объединяет 68 Национальных антидопинговых агентств, выступил с официальным заявлением по поводу увольнения Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).



«Институт Национальных антидопинговых организаций (iNADO) глубоко обеспокоен контролем, который Олимпийский и Паралимпийский комитеты России осуществляют над Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Это стало очевидным, когда эти две организации уволили Юрия Гануса с поста генерального директора.

Эффективность движения «За чистый спорт» основывается на способности антидопинговых организаций сохранять полную независимость без вмешательства со стороны спорта. Таким образом, это явный конфликт интересов, когда спортивные организации имеют право отстранить главу Национального антидопингового агентства.

Случившееся демонстрирует отсутствие независимости РУСАДА, а независимость антидопинговых организаций жизненно важна, чтобы российские и иностранные спортсмены могли сохранить доверие к системе.

Спорт нуждается в авторитетных и компетентных антидопинговых организациях, и сегодня iNADO призывает ВАДА работать с учредителями РУСАДА и совершенствовать его структуру управления», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте iNADO.