Победителями шахматной онлайн-олимпиады признаны команды России и Индии

Золотые медали первой онлайн-олимпиады ФИДЕ вручены сразу двум командам-финалистам – России и Индии. Такое решение принял президент Аркадий Дворкович после апелляции индийской команды.
Напомним, первый матч финала завершился вничью – 3-3. Во всех шести партиях соперники разошлись миром.
А во втором финальном матче сразу у двух игроков сборной Индии появились проблемы с интернет-соединением. Их соперникам из российской команды были засчитаны победы, и итоговый счёт второго матча был в пользу сборной России — 4,5-1,5. Это означало, что россияне выиграли шахматную олимпиаду.
Однако сборная Индии подала апелляцию, указав на то, что проблемы с соединением были не у шахматистов, а у сервера сайта, на котором проходили партии. Апелляция была принята, и победителями онлайн-олимпиады ФИДЕ были признаны обе команды – Россия и Индия.
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