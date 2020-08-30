Ян Непомнящий — об итогах онлайн-олимпиады: это немного против спортивного принципа

Двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал итоги онлайн-олимпиады ФИДЕ.
В финале играли команды России и Индии. Во втором финальном матче у двух индийских шахматистов были проблемы со связью, и победы в партиях были присуждены россиянам. Однако после апелляции сборной Индии президент ФИДЕ Аркадий Дворкович объявил победителями соревнований обоих финалистов. Отметим, что в ходе олимпиады аналогичные проблемы были у сборной Армении в четвертьфинале с Индией, тогда победу отдали индийским шахматистам.
«Вообще, Олимпийские игры, как и шахматная олимпиада, призваны объединять разные культуры и разные страны. Так что вся эта ситуация нерадостная. Проблема игры онлайн — это возможные разрывы связи. Конечно, это вызывает споры. Мне кажется, что после идентичного случая со сборной Армении, чья апелляция была отклонена, появился прецедент, и на его основании логично было бы вынести решение. Иронично, что Индия побывала по разные стороны баррикад, но оба раза решение вынесли в их пользу.
Не скрою, я сам, да и ребята, конечно, раздосадованы. Мне кажется, это немного против спортивного принципа. Индия не выиграла в финале ни одной партии.
Если пытаться поставить себя на место ФИДЕ — увы, это не первый случай в течение онлайн-олимпиады. И необходимо было компромиссное решение. Иными словами, как нейтральный болельщик, я решение вполне могу понять и, возможно, отчасти поддержать, но как спортсмен, принимавший участие, испытал довольно смешанные чувства», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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