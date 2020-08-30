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Бельгийский велогонщик, упавший с моста, попал под расследование UCI

Бельгийский велогонщик, упавший с моста, попал под расследование UCI
Другие / Велоспорт 0

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул попал под расследование UCI. В международной федерации заинтересовались кадрами падения спортсмена с моста во время Тура Ломбардии две недели назад.

Внимание президента UCI Давида Лаппартиента привлёк фрагмент, когда спортивный директор команды Deceuninck-QuickStep Давиде Брамати вынимает из кармана Эвенпула какой-то предмет. Команда настаивает, что это просто питательный напиток. Однако в соцсетях обсуждают совсем другой предмет: якобы в кармане велогонщика находился незаконный передатчик.

«Спортивный директор сказал, что они были предупреждены об аварии, потому что они перестали получать данные от гонщика. О каких данных идёт речь? Некоторую информации запрещено передавать. Если речь идёт только о его местонахождении, тогда всё в порядке, но никаких других передач данных не может быть», — приводит слова Лаппартиента AFP.

Во время Тура Ламбардии Эвенепул врезался в препятствие, после чего свалился головой в овраг.

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