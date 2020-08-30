Жюлиан Алафилипп выиграл второй этап «Тур де Франс» и возглавил общий зачёт

Французский велогонщик Deceuninck-Quick Step Жюлиан Алафилипп победил на втором этапе многодневки «Тур де Франс» и возглавил общий зачёт гонки. На финише этапа Алафилипп опередил ставшего вторым швейцарца Марка Хирши (Sunweb), а также британца Адама Йейтс (Mitchelton-Scott), показавшего третий результат. Остальные гонщики добрались до финиша спустя две секунды.

В общем зачёте вторым после Алафилиппа идёт Йейтс, третьим – Хирши.

Велошоссе. «Тур де Франс». 2-й этап, 186 км. Ницца, Франция

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 4:55.27

2. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – то же время.

3. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – то же время…

52. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – отставание 4.25…

130. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – +28.15.

Общий зачёт после 2-го этапа

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 8:41.35

2. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – +0.04

3. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – +0.07

52. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +4.40…

172. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – +41.34.