Елена Исинбаева рассказала, о чём мечтала в детстве
Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала, о чём мечтала в детстве.
«Часто, в детстве, я мечтала обладать сверхъестественными способностями. Я мечтала летать, перемещать предметы с помощью взгляда. На соревнованиях мечтала, чтобы высшие силы мне помогали летать. Я повзрослела, но мечтать об этом не перестала. Может быть, будущие Homo Deus реализуют мои мечты», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Елены Иснбаевой в «Инстаграме».
Исинбаева замужем за метателем копья Никитой Петиновым. Пара воспитывает двух детей: шестилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.
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