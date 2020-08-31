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РУСАДА ответило на критику Сергея Шубенкова

РУСАДА ответило на критику Сергея Шубенкова
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ответило на обвинения победителя и неоднократного призёра чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова.

Накануне легкоатлет рассказал, что допинг-офицеры попросили его пройти на допинг-контроль после предварительных забегов, хотя у него оставалось чуть больше часа на подготовку к финалу Кубка России в Брянске. Своими действиями представители РУСАДА вмешались в соревновательный процесс.

«Действия инспектора допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в полной мере соответствуют международным стандартам тестирования.

РУСАДА реализует в своей деятельности принцип формального равенства всех перед нормами и требованиями, регулирующими сферу антидопинговой деятельности как на международном, так и национальном уровне», — говорится в сообщении на официальном сайте РУСАДА.

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