РУСАДА ответило на критику Сергея Шубенкова

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ответило на обвинения победителя и неоднократного призёра чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова.
Накануне легкоатлет рассказал, что допинг-офицеры попросили его пройти на допинг-контроль после предварительных забегов, хотя у него оставалось чуть больше часа на подготовку к финалу Кубка России в Брянске. Своими действиями представители РУСАДА вмешались в соревновательный процесс.
«Действия инспектора допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в полной мере соответствуют международным стандартам тестирования.
РУСАДА реализует в своей деятельности принцип формального равенства всех перед нормами и требованиями, регулирующими сферу антидопинговой деятельности как на международном, так и национальном уровне», — говорится в сообщении на официальном сайте РУСАДА.
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