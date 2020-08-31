Двукратная олимпийская чемпионка Шишкина сравнила отдых в Турции и Крыму

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, что собирается поехать отдохнуть в Крым, при этом она не исключает, что посетит и Турцию.

«Турцию открыли, и все туда рванули. Турецкие курорты уже опередили по показателям внутренний туризм России, несмотря на то что эта страна распахнула свои границы относительно недавно.

Многие из моих друзей уже успели вернуться с родины Диогена, и, надо сказать, благополучно, «короной» никто из них и членов их семей не заразился. Стоит при этом отметить одно но! Почти все эти ребята жили в очень дорогих отелях или на собственных виллах, где априори мало людей.

Когда я сказала своей подруге, турагенту, что собираюсь в Крым и рассматриваю ещё и Турцию, то она сказала мне про те же яйца, но только сбоку.

Скоро поеду в Крым! Ялта и Алушта ждут меня. Вернее, меня они не ждут, а вот я их очень даже. Это мой отпуск перед сложным олимпийским годом. Постараюсь накупаться в море, нагреться на солнышке и належаться в спа на год вперёд», — написала Шишкина в своём «инстаграме».