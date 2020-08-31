Сергей Устюгов показал фото и видео со сбора в Кабардино-Балкарии

Российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен сообщил, что лыжники завершили работу на сборе в Терсколе (Кабардино-Балкарская Республика).

«Ну, вот и закончился наш очередной тренировочный сбор, на этот раз в живописном горном местечке под названием Терскол, всё прошло хорошо, выполнен практически весь запланированный объём тренировочных нагрузок.

Единственный минус данного места для подготовки лыжников гонщиков, явно бросающийся в глаза, заключается в отсутствии подходящих условий для проведения тренировок на лыжероллерах.

Приходилось ездить по довольно оживлённой трассе, в окружении множества машин, некоторые особенно неадекватные водители сигналили, подрезали и так далее, практически на каждой лыжероллерной тренировке мы испытывали небольшой стресс, но мы были сосредоточены в первую очередь на работе, поэтому по итогу справились со всеми трудностями и выполнили весь объём запланированной нагрузки. Следующая остановка — Тюмень», — написал Устюгов в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского лыжника.