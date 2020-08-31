Сергей Устюгов показал фото и видео со сбора в Кабардино-Балкарии

Российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен сообщил, что лыжники завершили работу на сборе в Терсколе (Кабардино-Балкарская Республика).
«Ну, вот и закончился наш очередной тренировочный сбор, на этот раз в живописном горном местечке под названием Терскол, всё прошло хорошо, выполнен практически весь запланированный объём тренировочных нагрузок.
Единственный минус данного места для подготовки лыжников гонщиков, явно бросающийся в глаза, заключается в отсутствии подходящих условий для проведения тренировок на лыжероллерах.
Приходилось ездить по довольно оживлённой трассе, в окружении множества машин, некоторые особенно неадекватные водители сигналили, подрезали и так далее, практически на каждой лыжероллерной тренировке мы испытывали небольшой стресс, но мы были сосредоточены в первую очередь на работе, поэтому по итогу справились со всеми трудностями и выполнили весь объём запланированной нагрузки. Следующая остановка — Тюмень», — написал Устюгов в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского лыжника.
- 31 августа 2020
-
13:18
-
10:42
-
00:21
- 30 августа 2020
-
22:40
-
21:09
-
20:27
-
20:02
-
19:25
-
19:09
-
18:02
-
17:50
-
17:17
-
16:28
-
15:55
-
14:06
-
11:00
- 29 августа 2020
-
21:43
-
21:11
-
20:47
-
20:07
-
19:56
-
18:51
-
17:38
-
16:12
-
15:15
-
14:42
-
14:25
-
12:40
-
10:17
- 28 августа 2020
-
22:36
-
19:56
-
19:05
-
18:58
-
18:28
-
18:08