Зимнюю Универсиаду—2021 из-за пандемии коронавируса перенесли
Международная федерация студенческого спорта (FISU) объявила о переносе зимней Универсиады 2021 года. Причина — пандемия коронавирусной инфекции. Изначально Универсиада должна была пройти с 21 по 31 января.
«На этот год драматично повлияла пандемия COVID-19, деятельность FISU тоже пострадала. После нескольких встреч с властями Швейцарии и различных кантонов, участвующих в проведении Универсиады-2021, мы единогласно согласились, что 30-ю зимнюю Универсиаду нельзя проводить в январе 2021 года», — сказал генеральный секретарь FISU Эрик Сенронд.
«Мы глубоко сожалеем об этом решении, но убеждены, что оно единственно верное в сложившейся ситуации», – добавил глава FISU Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации.
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