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ВФЛА направлила в World Athletics проект плана мероприятий для восстановления

ВФЛА направлила в World Athletics проект плана мероприятий для восстановления
Другие / Лёгкая атлетика 0

В последний день лета комиссия по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics направила в адрес международной федерации проект плана первоочередных мероприятий.

«Документ был детально проработан и согласован комиссией по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, в состав которой входят представители Минспорта РФ, ОКР, РУСАДА и ВФЛА.

Проект плана отражает комплекс мероприятий, который ВФЛА предполагает последовательно реализовать в рамках процесса восстановления. Среди основных можно выделить усиление превентивной и антидопинговой работы, структурные реформы ВФЛА и региональных федераций», — говорится в сообщении на официальном сайте ВФЛА.

Согласно решению совета World Athletics от 30 июля 2020 года, рабочая группа WA до 30 сентября может внести в проект плана дополнения и корректировки.

«Выплата штрафа, проведённая ВФЛА из средств субсидии Министерства спорта РФ, и согласование проекта плана в установленные сроки должны вернуть российским легкоатлетам возможность выступать на международных соревнованиях, а ВФЛА – вернуться к процессу восстановления в World Athletics», — говорится в сообщении.

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