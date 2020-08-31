ВФЛА направлила в World Athletics проект плана мероприятий для восстановления

В последний день лета комиссия по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics направила в адрес международной федерации проект плана первоочередных мероприятий.
«Документ был детально проработан и согласован комиссией по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, в состав которой входят представители Минспорта РФ, ОКР, РУСАДА и ВФЛА.
Проект плана отражает комплекс мероприятий, который ВФЛА предполагает последовательно реализовать в рамках процесса восстановления. Среди основных можно выделить усиление превентивной и антидопинговой работы, структурные реформы ВФЛА и региональных федераций», — говорится в сообщении на официальном сайте ВФЛА.
Согласно решению совета World Athletics от 30 июля 2020 года, рабочая группа WA до 30 сентября может внести в проект плана дополнения и корректировки.
«Выплата штрафа, проведённая ВФЛА из средств субсидии Министерства спорта РФ, и согласование проекта плана в установленные сроки должны вернуть российским легкоатлетам возможность выступать на международных соревнованиях, а ВФЛА – вернуться к процессу восстановления в World Athletics», — говорится в сообщении.
- 31 августа 2020
-
21:21
-
21:07
-
18:25
-
16:25
-
13:37
-
13:32
-
13:18
-
10:42
-
00:21
- 30 августа 2020
-
22:40
-
21:09
-
20:27
-
20:02
-
19:25
-
19:09
-
18:02
-
17:50
-
17:17
-
16:28
-
15:55
-
14:06
-
11:00
- 29 августа 2020
-
21:43
-
21:11
-
20:47
-
20:07
-
19:56
-
18:51
-
17:38
-
16:12
-
15:15
-
14:42
-
14:25
-
12:40
-
10:17