«Как похудела Саша!» Пользователи оценили фото гимнастки Солдатовой в неожиданном образе

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала три новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка одета в белую майку и чёрные брюки.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Как похудела Саша!»

«Моя любимая модель».

«Самая красивая!»

«Я тоже от неё в восхищении».

«Ты точно самая прекрасная женщина из ныне живущих!»

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).