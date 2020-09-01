«Как похудела Саша!» Пользователи оценили фото гимнастки Солдатовой в неожиданном образе
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала три новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка одета в белую майку и чёрные брюки.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Как похудела Саша!»
«Моя любимая модель».
«Самая красивая!»
«Я тоже от неё в восхищении».
«Ты точно самая прекрасная женщина из ныне живущих!»
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
«Шикарно, какой кадр!» Пользователи отреагировали на студийное фото гимнастки Солдатовой
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