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«Как похудела Саша!» Пользователи оценили фото гимнастки Солдатовой в неожиданном образе

«Как похудела Саша!» Пользователи оценили фото гимнастки Солдатовой в неожиданном образе
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала три новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка одета в белую майку и чёрные брюки.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Как похудела Саша!»
«Моя любимая модель».
«Самая красивая!»
«Я тоже от неё в восхищении».
«Ты точно самая прекрасная женщина из ныне живущих!»

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

«Шикарно, какой кадр!» Пользователи отреагировали на студийное фото гимнастки Солдатовой
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