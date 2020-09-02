Представлен логотип Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
Организаторы Олимпиады — 2028 в Лос-Анджелесе представили официальный логитип грядущих соревнований. На нём изображены буквы LA и число 28.
«Мы — сообщество одухотворенных людей и бесстрашных мечтателей. Пришло время оставить свой след», — говорится в описании лого.
Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдёт с 21 июля по 6 авугста 2028 года. Город уже дважды принимал летние Игры — в 1932 и 1984 годах. 31 июля 2017 года власти Лос-Анджелеса и руководство МОК достигли соглашения о снятии Лос-Анджелесом заявки на 2024 год и o проведении в городе Игр 2028 года. Официальное объявление столицы Олимпийских игр 2028 состоялось 13 сентября 2017 года. В борьбе за проведение соревнований американский город обошёл Париж.
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