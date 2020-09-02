Главный тренер ЦСКА назвал причины поражения в финале Кубка России

Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ян Лесли объяснил, почему его подопечные уступили в финале Кубка России «Ростову-Дон». Напомним, матч, состоявшийся 20 августа, закончился со счётом 29:26 в пользу ростовской команды.
«Коротко ответить на ваш вопрос невозможно. Это была одна из лучших игр в России за последние годы. Для ЦСКА главная проблема — не тот победитель. Конечно, мы хотели выиграть. У нас были моменты, но мы, к сожалению, не воспользовались ими, когда должны были.
Во втором тайме мы немного просели, устали. Некоторым гандболисткам пришлось много играть в полуфинале с «Астраханочкой» накануне, и это повлияло. «Ростов-Дон» в какой-то момент почувствовал, что может победить, и закрыл игру.
Особые аплодисменты Анне Вяхиревой. Она лучший игрок мира и в очередной раз показала это в финале Кубка России. Вяхирева — одна из основных причин нашего поражения», — приводит слова тренера официальный сайт Федерации гандбола России.
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