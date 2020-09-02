С пойманного на кокаине Петтера Нортуга сняли обвинение в вождении в состоянии опьянения

Полиция сняла часть обвинений с двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Петтера Нортуга. Об этом информирует норвежское издание VG, ссылаясь на результаты анализа крови.

Сообщается, что анализ крови Нортуга показал, что он не был под воздействием наркотиков или алкоголя во время вождения автомобиля, когда его остановила полиция.

Напомним, ранее Нортуга задержали за превышение скорости. Позже в его доме нашли кокаин.

34-летний Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. В 2010 году на зимней Олимпиаде в Ванкувере он завоевал две золотые медали, а также одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежского спортсмена 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачёте Кубка мира (2010, 2013).