Гимнастка Солдатова поздравила с 1 сентября и показала эффектные фото

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала три новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка, одетая в эффектный чёрный наряд, поздравила всех с 1 сентября.

«С 1 сентября! С Днём знаний! Для меня это тоже особенный день, так как с этого дня активно готовлюсь для поступления на второе высшее образование. Поступление нескоро, но подготовка займёт много времени.

Знаю, что будет нелегко, но верю, что возможно! Рассказываю вам об этом потому, что для меня это как дополнительный стимул. Сказал — сделал. Так что желаю вам и себе сил, терпения и положительного настроя в новом учебном году!» — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).