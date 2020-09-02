Юрий Ганус: моё увольнение с поста главы РУСАДА будет иметь далекоидущие последствия

Бывший гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, как относится к тому, что его уволили с поста в конце августа.
«Могу сказать одно: они [учредители РУСАДА] допустили ошибку. Конечно, они имеют право назначать, убирать руководителя. Вопрос в другом: с какой целью? Это решение будет иметь далекоидущие последствия, которых я лично не хочу.
РУСАДА может лишиться полноценного соответствия. Если по итогам исполкома ВАДА РУСАДА фактически сохраняло функциональность, то сейчас появятся основания лишить его этих функций. Что будет с рабочими группами, куда я вхожу, куда меня приглашали лично?
Я бы не хотел, чтобы это сказалось на спортсменах, но, к сожалению, они и так очень часто оказываются заложниками. В декабрьском решении исполкома ВАДА было указано, что их беспокоит только одно: обеспечение независимости РУСАДА, предотвращение влияния извне. Теперь у ВАДА есть повод сомневаться в независимости РУСАДА. А кто дал повод? Враги внешние, что ли? Нет, свои же дали!» — цитирует Гануса «Собеседник».
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