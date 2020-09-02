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Сергей Карякин — об онлайн-турнирах: есть большая проблема читерства

Сергей Карякин — об онлайн-турнирах: есть большая проблема читерства
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что не является поклонником онлайн-соревнований по шахматам.

«Пандемия очень серьёзно повлияла на мой график соревнований. Если прошлый год у меня был супернапряжённым и загруженным, постоянные разъезды, командировки, турниры, сеансы, то в этом году не сыграл ни одного серьёзного турнира.

Надеюсь, они будут проводиться в конце года. В последние несколько месяцев с начала пандемии участвовал в интернет-соревнованиях, но, к сожалению, они не могут быть полноценной заменой очным турнирам.

В интернет-шахматах своя специфика. Есть большая проблема компьютерных подсказок, так называемого читерства, когда боишься, что соперник может использовать компьютерные подсказки во время матча.

Есть и постоянные проблемы с интернетом то у тебя, то у соперника, то у игровой платформы. В итоге получается, что побеждает не только тот, кто сильнее играет, а у кого быстрее интернет или кто быстрее двигает мышкой. Это уже не совсем шахматы, к которым мы привыкли», — цитирует Карякина РИА «Новости».

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